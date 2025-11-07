El PSOE lalinense critica que continúe sin activarse el Bono Comercio Local

El PSOE lalinense critica que siga sin ponerse en marcha la propuesta del Bono Comercio Local. Destaca la «muy buena acogida» que tienen el que impulsa la Xunta de Galicia o incluso concellos como Ames y lamenta que «no haya algo similar en Lalín». Recuerda que hace casi dos años fue aprobada en pleno una propuesta de su grupo municipal que pedía activar un bono comercio.

«En diciembre de 2023 llevamos la primera propuesta referente a ese bono, explicando que llevaría a un ahorro relevante a los lalinenses y en la que podría medir su efectividad de forma sencilla», explica el concejal socialista Anxo Álvarez. Puesto que a lo largo del año 2024 no se puso en marcha, en diciembre, el grupo socialista volvió a presentar otra iniciativa mejorando y pidiendo que se incrementara la cuantía destinada en 2025, hasta los 50.000 euros. «Siguen sin conocerse avances y muestran que no tienen en consideración la voluntad del pleno. Debería estar en funcionamiento, ¿o van a esperar al año electoral para sacar todas las propuestas?», pregunta.

Álvarez le pide al gobierno que visite concellos, de diferentes colores políticos, cuando activan una iniciativa de este tipo «y podrá entender el movimiento que causa en el comercio». «Se activan las compras, hay dinamismo en las calles y los establecimientos tienen gente», subraya.

El PSOE aguarda por las respuestas a las preguntas formuladas en la sesión plenaria del pasado viernes. Mientras, seguirá trabajando en iniciativas para fomentar el pequeño comercio, porque «apostar por el comercio local es apostar por Lalín», sentencia Álvarez.