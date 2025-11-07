Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Posibles cortes de luz por obras en A Estrada

El Concello estradense informa que debido a las obras de mejora de la red eléctrica del Grupo Naturgy, es posible que existan cortes de suministro desde las 12.00 a las 14.00 horas del día de hoy. Las zonas afectadas serían los puntos de O Pedregal y la Avenida de Pontevedra.

