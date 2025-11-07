Mención especial para Florentino

La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) concedió a Florentino una de las menciones especiales de sus II Premios Benfeito de Consumo. Destaca la contribución «ejemplar» de la firma lalinense «al desarrollo económico y social de Galicia». La firma lalinense fundada por Florentino Cacheda recibió la distinción ayer en la Cidade da Cultura, de Santiago.