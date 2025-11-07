Mención especial para Florentino
La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) concedió a Florentino una de las menciones especiales de sus II Premios Benfeito de Consumo. Destaca la contribución «ejemplar» de la firma lalinense «al desarrollo económico y social de Galicia». La firma lalinense fundada por Florentino Cacheda recibió la distinción ayer en la Cidade da Cultura, de Santiago.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza