La gala contra el cáncer infantil agota sus entradas
La Fundación Martín Álvarez Muelas cierra hoy en Piloño sus charlas en centros educativos
Ya no quedan entradas para acudir a la gala solidaria que acoge este sábado el auditorio Xosé Casal y que organiza la ANPA Nosa Señora da Piedade para recaudar fondos con los que continuar la investigación de terapias con uno de los cánceres infantiles más agresivos, el glioma pontino intrínseco difuso. El DIPG fue la enfermedad que padecía la pequeña Lara García, fallecida el pasado 25 de octubre un año después de su diagnóstico.
Como complemento a esta gala, desde mediados de semana la presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas, Isabel Muelas, participa en un ciclo de charlas en centros educativos para dar a conocer este tumor y la investigación que sufraga esta fundación en centros de Barcelona y de Navarra. Este miércoles intervino en el centro de formación profesional EFA Piñeiral, en Arzúa. Ayer conoció a compañeros de Lara del CEIP Nosa Señora da Piedade, y hoy las sesiones tendrán lugar en el instituto Marco do Camballón y el CEIP Cerdeiriñas, de Piloño. Este cáncer solo se detecta por imagen, y entre los primeros síntomas y el diagnóstico suele transcurrir un mes y medio.
La gala de mañana comienza a las 19.30 horas y cuenta con las actuaciones de los humoristas Isi y Eva Iglesias; el mago Deimi; la compañía teatral Amorodio y la actuación conjunta de miembros de la Artística de Merza, la Unión Musical Ponteledesma y la Banda de Música de Muimenta.
