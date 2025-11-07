Fernando Romay pide a la RAE «palabras para las distintas fases de la vejez»

En Galicia, más de la tercera parte de su población supera los 65 años y, dentro de la comunidad gallega, Deza y otras cuatro comarcas de Lugo y Ourense participaron en un estudio del belga Michel Poulain para analizar las razones de la longevidad de su gente. Ni Deza ni Galicia se convirtieron, por ahora, en la sexta «zona azul» del mundo por su alto índice de centenarios, (en toda la comunidad hay más de 2.000) pero la administración tiene que cumplir igual sus deberes para con sus vecinos de mayor edad.

Algunos de estos deberes fueron enumerados ayer en Lalín por el exjugador de baloncesto Fernando Romay, en calidad de presidente del Comité de Expertos de Cultura, Turismo y Deportes del diario digital 65ymas.com. Este portal web organizó en la cabecera dezana la sesión «Los retos de los sénior en la Galicia rural».

Romay recordó a los presentes que hasta los 50 una persona pasa por distintas etapas: bebé, niño, adolescente, joven y adulto. Pero a los 65 «somos séniors, igual que a los 70, a los 80 y a los 110, pese a que las necesidades y las capacidades de los 65 años son distintas a las de los 105». Por eso, solicitó a la Real Academia Española (RAE) que incluya en su diccionario «términos distintos dentro de la vejez, porque no tiene nada que ver una mujer de 60 años con su madre de 90».

Un rural agradable

Antes de Romay había intervenido la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien enumeró los recursos de la Xunta para las personas mayores. «Pero es que una persona de 65, o de 70, ya ni tiene boina ni fuma Celtas, ni viste de negro ni se jubila para ver la vida pasar mientras está sentado, sino que estás deseando hacer el Camino de Santiago o apuntarse a un gimnasio. Necesitamos tener actividades, y que nos digan cómo». La brecha digital va reduciéndose en los mayores de 65, pero para que puedan manejar una app o un ordenador en sus gestiones del día a día o en su ocio precisan buena conexión de internet, y eso no siempre es una realidad en el rural: en Lalín, por ejemplo, de sus 328 aldeas hay 200 que sí tienen fibra óptica. Romay instó a extender la dotación de internet para que un jubilado, desde su casa, pueda participar en sesiones de gimnasia, de matemáticas... «Tenemos que hacer un rural agradable. A los 14 años me fui a Madrid, me casé a los 22, y sigo en Madrid, pero me tira mucho A Coruña. Las ciudades grandes son cada vez más agresivas» recalcó.

Política Social abrirá 24 nuevas residencias

La falta de servicios y de socialización son dos dificultades con las que se encuentran las personas mayores de 65 años que viven en el rural. Respecto a la segunda, la Consellería de Política Social trabaja desde el año pasado en una Estratexia Galega contra a Soidade non Desexada, para la que elaborará un censo de personas que viven solas y que ya tienen a su disposición un teléfono de ayuda, el 900 830 831.En cuanto a servicios la conselleira, Fabiola García, enumeró prestaciones como Xantar na Casa, con más de 2.500 usuarios; el Bono Coidado no Fogar, con una ayuda económica de hasta 5.000 euros al año; o las 160 Casas do Maior ya en funcionamiento.

Anunció que la Xunta tiene «el plan más ambicioso de la historia en cuanto a residencias, pues pondremos en marcha 24 nuevas en toda la comunidad» en este mandato.Desde la Diputación su presidente, Luis López, repasó las iniciativas provinciales orientadas a mejorar las infraestructuras, promover la cultura o fomentar la formación de la mujer en el rural.

Tras una mesa redonda con cargos políticos municipales, provinciales y autonómicos vinculados a los servicios sociales y la tercera edad, y dos ponencias sobre propuestas de valor cerró el acto el alcalde de Lalín, José Crespo. El regidor apeló a la experiencia que atesora una persona a punto de jubilarse y a los valores de aquel rural en el que los vecinos compartían su día a día. «Hay que revertir ese éxodo a las ciudades. Puede que aquí no tengamos tantos médicos, pero sí ambulancias medicalizadas y helicóptero». Puso como ejemplo de longevidad a sus padres, de 90 años y 92 años, que siguen activos gracias a sus animales y su trabajo en el campo.