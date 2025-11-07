Feria del Motor y Antigüedades los días 13 y 14 de diciembre

Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará en los pabellones de la zona deportiva de A Estrada la 71ª Feria de Antigüedades y el 12º Salón Motor Classic.

El certamen contará con dos pabellones destinados a la exposición de vehículos clásicos, motos, coches, tractores y bicicletas, así como un mercadillo especializado en piezas, recambios, accesorios y complementos relacionados con el mundo del motor.

A mayores, habrá otro pabellón dedicado a productos de artesanía y otras antigüedades, contando con anticuarios y artesanos de toda Galicia y el norte de Portugal. El certamen ocupará un total de tres pabellones, contando igualmente, dentro del propio recinto, con una zona especialmente habilitada para que los visitantes que asistan a la muestra en sus vehículos clásicos puedan aparcarlos gratuitamente.

Motor Classic está contando con gran aceptación entre los visitantes y participantes, pues su mercadillo de piezas y recambios despierta gran interés por parte de los coleccionistas. Por su parte, asociaciones, clubs y particulares varios participarán, como es tradición, en la sección de exposición de clásicos que ocupará un total de dos pabellones.

La feria del motor contará con el respaldo de la consolidada Feria de Antigüedades, que va por su 71 edición, siendo un referente del sector y del calendario gallego.

Medio centenar de anticuarios, artesanos y recambistas gallegos y portugueses participan nuevamente en la exposición. Numismática, decoración, iluminación, porcelana o mobiliario serán algunos de los productos estrella de la doble muestra estradense.

Horario ininterrumpido

La feria abrirá en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, mostrando variedad de productos, así como de piezas, recambios y accesorios del motor y un área expositiva de vehículos de incalculable valor. Las colecciones privadas de vehículos clásicos e históricos harán las delicias de los visitantes más exigentes. Los días 13 y 14 de diciembre cerrarán con esta gran exposición el calendario ferial de 2025 en A Estrada.