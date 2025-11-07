A Estrada comienza a instalar islas de contenedores y retira los subterráneos

A Estrada ha puesto en marcha su anunciado plan de reorganización de las islas de contenedores para la recogida de la basura en el casco urbano, con la que busca una recogida más eficiente y la eliminación de puntos que generaban problemas de seguridad e insalubridad. El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, precisó que algunos de estos puntos son los que se están suprimiendo estos días, es decir los contenedores enterrados en la Rúa Justo Martínez y la Rúa Castelao, así como los de superficie situados cerca de la intersección entre la Rúa San Antón y la Justo Martínez.

Estos puntos de recogida en el centro del casco urbano estradense se sustituyen por islas de contenedores cercanas, que coinciden con la incorporación del nuevo modelo de colectores amarillos, con mayor capacidad y adaptados para la carga lateral. Estas nuevas unidades, que ya se pueden ver en muchas calles, suponen pasar de los 800 litros de capacidad que ofrecían los colectores amarillos retirados, a puntos con entre 1.800 y 3.200 litros. Contando con este incremento, el número de puntos de depósito por calle estuvo siendo revisado y reorganizado, procurando una optimización del espacio y una recogida más eficiente.

Ayer mismo comenzó la supresión de los contenedores enterrados al final del primero tramo a calle Justo Martínez, de los que se ha señalado su carácter ruidoso, peligroso y poco salubre. Durán indicó que su eliminación se compensa con una isla de contenedores al lado de la plaza de la iglesia y en la parte alta de la Rúa Iryda.

El concejal informó de que también se suprimen los contenedores verdes y amarillos situados en la Rúa San Antón, entendiendo que conviene desplazar los equipos porque se encuentran cerca del paso de cebra. Los usuarios que habitualmente empleaban estos colectores tendrán ahora como referencia tres puntos de depósito: el que hay junto a iglesia, el existente en la confluencia de la Rúa San Antón con la Rúa Gradín y el existente en la Travesía da Feira.

En la Rúa Castelao también desaparecen los colectores soterrados y los colocados a su lado, en el tramo donde la vía se cruza con el arranque de la Calle Ulla. En este caso las islas alternativas pasan a ser lo de la propia Rúa Castelao frente a alameda municipal o lo da Travesía de la Feira.

“No cambiamos los contenedores por capricho ni para fastidiar a la gente. Los cambiamos por el bien común”, señaló Óscar, quien quiso pedir “civismo” a la ciudadanía, después de que algunos vecinos decidiesen vertir basura en la calle en lugares en los que se cambiaron los contenedores. “Tenemos que pensar que en el rural también vive gente mayor que no tiene delante de la casa el contenedor”, señaló. Recordó también que dejar la basura en la calle tiene aparejadas sanciones y que la Policía Local vigilará este tipo de acciones.

En todo caso, señaló que se estará analizando esta nueva distribución y, en caso de que se detecte la necesidad de refuerzos, serán acometidos de manera inmediata.