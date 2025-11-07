La dermatosis nodular obliga a aplazar la Feira de San Martiño

La amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) llevó a la Xunta de Galicia a cerrar sus mercados de ganado desde el día 27 de octubre. Por este motivo, Medio Rural suspendió todas las ferias, certámenes, subastas y concentraciones que se tenían previsto llevar a cabo en los siguiernte 21 días, es decir, hasta el 16 de noviembre. Esa era la fecha prevista para la organización en A Estrada de la Feira da San Martiño. Tras varios días analizando la situación, desde la Sociedade Cabalar de A Estrada (Socade) anunciaron ayer su decisión de aplazar la feria y sus concursos, pasando a realizarse el día 30.

Aunque la Dermatosis Nodular Contagiosa no afecta a los caballos, ya que es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino, su propagación ha llevado a las autoridades y federaciones hípicas a tomar medidas de precaución, como la suspensión de competiciones y la exigencia de desinfección de vehículos de transporte para evitar cualquier posible dispersión del virus. Eso ha afectado a las ferias y concentraciones que se llevan a cabo en estas semanas en diferentes puntos de Galicia.

El presidente de Socade, Manuel Ángel Pereiras, aguarda que la situación se vaya normalizando con el paso de los días para poder realizar el San Martiño en la nueva fecha marcada. La asociación barajó la opción de aguardar hasta el último día, al estar en el límte de la cuarentena forzada, aunque finalmente se decidió un aplazamiento con antelación que permita reorganizarse a los participantes y visitantes.

Programa

De esta manera, el programa previsto se mantendrá inalterable. Tendrá lugar en el recinto ferial de Guimarei, con concursos que darán comienzo a las 10.00 horas y se extenderán a lo largo de toda la mañana. Habrá premios en juego en la categoría de cruzados, pura raza galega y ponis. A las 12.00 horas se hará el paseo a caballo por calles de A Estrada. Después será el momento de la comida, con los pulpeiros instalados dentro del recinto. Ya por la tarde, a partir de las 16.00, habrá carrera de burros y gincana, con premios en metálico para los mejores. Como viene siendo habitual se realizará un bautizo hípico gratuito para todos los interesados.

El fin de semana del 22 y 23 de este mes Socade organiza también un curso de trenzado con la dirección de Yasmina Clares. La fecha para apuntarse acaba el 19. Pueden llamar al 647 194 38o o al 605 957 479 para hacerlo.