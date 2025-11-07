Denuncian el mal estado de la carretera PO-841 a su paso por Berres y Ribeira

Vecinos de las parroquias estradenses de Berres y Ribeira denunciaron ayer el mal estado en el que se encuentra la carretera PO-841 a su paso por la zona. Este vial, el gran vertebrador de estas parroquias ribereñas del río Ulla, lleva tiempo a la espera de una prometida mejora que se ha ido retrasando en el tiempo. Ahora, con la llegada de las lluvias, la situación se ha complicado todavía más, con los baches llenándose de agua.

Los vecinos apuntan a que cada vez es más peligroso circular con el coche por este vial, muy utilizado cada día para desplazarse desde A Estrada hacia Ponte Ulla, con zonas en la que los baches se suceden y es imposible esquivarlos. Además, muchos de ellos están en curvas, por lo que sorprenden a los conductores cuando se los encuentran. Recuerdan además que este es un vial ya de por sí peligroso por sus numerosas curvas y los restos de vegetación que caen al asfalto. Es por ello que reclaman medidas urgentes a la Xunta de Galicia, responsable de su mantenimiento, al menos en forma de bacheado.

Cabe recordar que la Xunra sí realizó una importante mejora en esta carretera el pasado verano, aunque esos trabajos se realizaron solo en el trazado de la Subida á Estrada, dejando su arreglar el vial en las zonas de Berres y Ribeira.