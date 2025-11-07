Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso exprés sobre matanza tradicional do porco en Lalín

REDACCIÓN

Lalín

A Gastroteca Lalinense acolle o sábado, de 17:30 a 19:30 horas, un curso exprés sobre a a matanza tradicional do porco. Partir e aproveitar as distintas partes do animal, como salgar, curar e afumar, trucos para atar os chourizos ou que pemento empregar na súa elaboración son algunhas das cousas que poderán aprender as persoas que asistan a esta formación para sacarlle máis partido á matanza tradicional.

O curso será impartido por persoal de Embutidos Lalinense, Avelino Simón (matachín e despezador) e Cruz Martínez (carniceira), nas instalacións da súa tenda de Agruchave. Hai prazas limitadas e as inscricións poden facerse nas propias tendas e no correo comunicacion@embutidoslalinense.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents