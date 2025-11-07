Comienza a funcionar el Puesto de Actualización de Documentación

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el comisario de la Policía Nacional, Juan José Díaz y el inspector jefe de la Policía Local estradense, Javier García, presentaron ayer en la Casa das Letras el Puesto de Actualización de Documentación (PAD). Este permite a los vecinos cambiar la contraseña del DNI electrónico, renovar certificados digitales y descargar aplicaciones oficiales sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Desde la Policía Nacional informaron que ya se realizaron más de 30 gestiones. Este sistema complementa el servicio VIDOC, que desde abril expidió 417 DNIs y 58 pasaportes, con una demanda creciente que hizo que se ampliase su servicio de dos a tres jornadas.