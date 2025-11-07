Comienza a funcionar el Puesto de Actualización de Documentación
REDACCIÓN
A Estrada
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el comisario de la Policía Nacional, Juan José Díaz y el inspector jefe de la Policía Local estradense, Javier García, presentaron ayer en la Casa das Letras el Puesto de Actualización de Documentación (PAD). Este permite a los vecinos cambiar la contraseña del DNI electrónico, renovar certificados digitales y descargar aplicaciones oficiales sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Desde la Policía Nacional informaron que ya se realizaron más de 30 gestiones. Este sistema complementa el servicio VIDOC, que desde abril expidió 417 DNIs y 58 pasaportes, con una demanda creciente que hizo que se ampliase su servicio de dos a tres jornadas.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza