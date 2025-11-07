Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coloquio «Un día en Palestina» en Lalín el domingo

REDACCIÓN

Lalín

Un día en Palestina es el título de la charla coloquio que albergará este domingo, a las 17:00 horas, el auditorio del edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín. Intervendrán Kamal Alzaanin, de Gaza; Mahmoud Alheteh, de Cisjordania; Kanan Dawoud, de Jerusalén; y Mariam Busaibis Busso Puga, de Galicia, moderados por Marlene Pérez. Organizan vecinanza de Lalín, Asociación Cultural O Naranxo y Mar de Lumes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents