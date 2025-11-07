Coloquio «Un día en Palestina» en Lalín el domingo

Un día en Palestina es el título de la charla coloquio que albergará este domingo, a las 17:00 horas, el auditorio del edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín. Intervendrán Kamal Alzaanin, de Gaza; Mahmoud Alheteh, de Cisjordania; Kanan Dawoud, de Jerusalén; y Mariam Busaibis Busso Puga, de Galicia, moderados por Marlene Pérez. Organizan vecinanza de Lalín, Asociación Cultural O Naranxo y Mar de Lumes.