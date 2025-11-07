Cerdedo-Cotobade presenta su proyecto turístico de A Chan

El Concello de Cerdedo-Cotobade presentó ya su proyecto dentro de la convocatoria del II Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, donde busca mejorar el Área Turística de A Chan. Con una inversión cercana a los 840.000 euros, espera conseguir una subvención del 80% por parte de la Diputación. La obra transformará el espacio natural en un lugar de encuentro, ocio y convivencia vecinal, respetando el territorio.