40 velas para el Centro Social

El Centro Sociocomunitario de A Estrada está de celebración, pues cumple mañana nada menos que 40 años. El centro, integrado en el mismo local que la Residencia de Maiores estradense, organiza una jornada festiva que pretende reunir a usuarios, vecinos y familiares para festejar las 4 décadas.

El programa empieza a las 12.00 horas, con la actuación del conocido locutor de Radio Estrada, Pablo Chichas, en el propio centro. A continuación, los participantes se desplazarán al Restaurante Río Liñares para disfrutar de una comida-baile con música en directo a cargo de la artista Marietta, con servicio de autobús incluido para todos los asistentes.

La directora del centro, Milagros López, aunque tomó posesión del cargo en enero de 2024, cuenta con dos décadas de experiencia en el ámbito residencial. «Mi objetivo cuando llegué era devolverle al centro la vida social que perdió durante la pandemia, y poco a poco lo estamos consiguiendo», explica. La entidad, dependiente de la Xunta de Galicia y ubicada en las instalaciones de la residencia pública, dispone actualmente de 37 usuarios, aunque esperan completar pronto las 38 plazas disponibles.

Milagros López destaca que la actividad social es esencial para la calidad de vida de los residentes: «La mayoría son autónomos y salen a menudo, pero hay personas con menos movilidad. Por eso es importante ofrecer talleres de memoria, actividades de ocio y espacios donde relacionarse dentro del propio centro».

En los últimos años, el centro participó también en varios proyectos piloto, donde la residencia se encuentra ya totalmente informatizada en lo referente a cuidados, seguridad y ocio de los residentes. A mayores, incorporó nuevas herramientas tecnológicas, como tablets y otros equipos multimedia, «que están teniendo una gran acogida entre los usuarios, sobre todo las gafas de realidad virtual, que les encantan», destaca López.

En cuanto al ambiente interno, su directora asegura sentirse completamente acompañada y respaldada en el cargo tras casi un año: «Tengo que decir que hay muchísimo apoyo institucional. Aunque pueda parecer un cargo solitario, no lo es. Cuento con el respaldo del personal, de los usuarios, del equipo técnico en Vigo y de la consellería». En cuanto a las encuestas anuales de calidad, realizadas el pasado mes de octubre, donde se les pregunta a los residentes, comenta orgullosa que reflejan «un grado de satisfacción general de 4,61 sobre 5, es decir, que la mayor parte están contentos con nuestro trabajo».

Actividad abierta para todos

La jornada festiva de este sábado no solo está pensada para los residentes del centro, sino para cualquier vecino que quiera anotarse. Dispondrán de un menú por 30 euros, con empanada, merluza a la cazuela, carne, postre, café y bebidas. «No es necesario ser socio para asistir. Buscamos una comida de convivencia, que sea un encuentro distinto al de todos los días», añade la directora.

La organización de la jornada recae en Merchi Rivas, trabajadora del Espacio Social y encargada, desde hace casi cuatro décadas, de coordinar este tipo de actividades de animación comunitaria. «Llevo ya 39 años aquí, y vi cómo fue cambiando todo. Antes los que entraban solían quedarse un año, pero ahora hay más movilidad», explica Rivas, que vivió toda su evolución y modernización..

Además de este aniversario, el centro ya piensa en su próximo gran hito: los 40 años de la residencia, que se celebran en mayo. Junto a esto, también los festejará la trabajadora del Espacio Social, Merchi Rivas, que forma parte de ella desde sus inicios.