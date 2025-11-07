Campos alega que la plaza de técnico tiene los informes a favor

El alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez, asegura que la transformación de una plaza del subgrupo C2 de auxiliar administrativo que está vacante en una del subgrupo A1 de técnico de administración general, cuestionada por CSIF, cuenta con los informes favorables de Secretaría e Intervención y el visto bueno de «otros sindicatos». Considera «desafortunadas e improcedentes» las afirmaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y sostiene que el único objetivo de la conversión de dicha plaza es «adaptar el cuadro de personal a las necesidades reales del concello para agilizar la tramitación de expedientes más complejos».

El regidor subraya que la plaza de técnico de administración general se cubrirá a través de un proceso de oposición libre que «ni siquiera está convocado y al que se podrán presentar todas las personas que cumplan los requisitos». CSIF sospecha que se pretende crear un puesto para una trabajadora concreta con un coste anual aproximado de 52.000 euros, que no ve justificado para Dozón.