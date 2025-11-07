El Bloque alerta de esperas de más de diez días para obtener una consulta en el CIS
REDACCIÓN
El BNG de Lalín hace hincapié en la «situación insostenible que padecen los vecinos y vecinas de Lalín por la falta de personal médico en el Centro Integral de Saúde», en el que las citas con el médico o médica de cabecera llegan a demorarse más de 10 días, tanto en la modalidad presencial como en la telefónica. Este partido añade que la espera es aún mayor, de hasta 13 días, en las consultas para la renovación de recetas.
El portavoz local, Francisco Vilariño, considera que esta demora «es un síntoma más del deterioro de la sanidad pública en Lalín, fruto de la falta de planificación y del abandono del PP». Lamenta estas esperas de más de una semana para ser atendidos por el médico o médica «mientras el gobierno gallego sigue desviando recursos a la sanidad privada».
Recuerda que el Centro Integral de Saúde, CIS, fue presentado como un proyecto de referencia, pero «a día de hoy sufre carencias de personal médico y sanitario, sobrecarga asistencial y falta de medios».
