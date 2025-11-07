Atropellan a un vecino de 88 años en Benito Vigo
Un hombre de 88 años de A Estrada fue atropellado ayer a mediodía en la N-640, a la al altura del supermercado Lidl. El peatón cruzaba la vía en una zona sin paso de cebra, cuando un vehículo que salía del aparcamiento del local intentó una maniobra prohibida, golpeándolo. Emerxencias A Estrada trasladó a la víctima,que sufrió heridas de consideración, hasta el Hospital Clínico de Santiago, mientras la Policía Local organizaba el tráfico. Por otro lado, los Bomberos de Silleda intervinieron en el tejado de un edificio de tres plantas de Ouzande, donde retiraron dos chapas sueltas, ante el peligro de que se soltasen hacia la calle por causa del temporal.
