La AED formará a cien personas en paro con su octavo Programa Integrado de Emprego

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha concedido a la Asociación de Empresarios de Deza (AED) un nuevo Programa Integrado de Emprego, el octavo consecutivo. Tiene como objetivo formar a un total de 100 personas en lo que resta de 2025 y 2026, con un objetivo mínimo de inserción laboral del 45%.

Igual que en ediciones anteriores, los colectivos destinatarios del programa son personas en paro, con prioridad para las que estén en alguna de las siguientes situaciones: con discapacidad; en riesgo de exclusión social y beneficiarias del tramo de inserción del Risga; mayores de 52 años o menores de 30; perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción (RAI); mujeres; y, por último, otras no incluídas en los grupos anteriores.

El itinerario formativo previsto en este PIE 2025/2026 está estructurado en cuatro bloques: acciones individuales, formación multisectorial, en sectores estratégicos en la zona –con la colaboración de las empresas Inasus y Metaldeza– y complementaria. El primer bloque incluye acompañamiento individualizado durante todo el programa, diagnóstico y elaboración del perfil ocupacional, mejora del currículo y elaboración de cartas de presentación y motivación, diseño del itinerario personalizado para el empleo, elaboración y estudio del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) personal, gestión de la red profesional LinkedIn, orientación formativa y profesional, prospección empresarial y preparación de entrevistas.

La formación multisectorial incluye fundamentos de Excel (20 horas), Excel Avanzado (otras 20), técnicas básicas de primeros auxilios (10 horas), equipos de protección individual (10 horas), técnicas administrativas (50 horas) y, mediante teleformación, factura digital (50 horas) y recepción y atención al cliente (otras 50).

El programa ofrece a las personas que resulten seleccionadas la posibilidad de realizar prácticas profesionales en empresas, medidas de conciliación y una bolsa de asistencia diaria de 10 euros. También pone a su disposición el aula digital de la AED. La financiación del PIE se hará con cargo a los créditos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2025 y fondos finalistas transferidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Sectores estratégicos para la zona

La formación con Inasus contempla 200 horas para especialistas en fachadas y envolventes arquitectónicas: autocad (90 horas), introducción a los procesos de ingeniería, cálculo y diseño de sistemas de aluminio-nivel básico (23), materiales (16), sistemas constructivos (16), planificación y gestión de proyectos (10), Excel avanzado (20) y, al menos, 25 horas de prácticas. Incluye gestión y control de compras y stock en el almacén (30 horas), gestión básica del almacén (20, en teleformación), gestión de procesos logísticos (30), PRL-nivel básico (60, modalidad mixta).Con Metaldeza se formarán técnicos en producción y logística (200 horas): fundamentos de producción industrial (10), gestión de procesos logísticos (30), control de producción y mejora continua (20), planificación y gestión de proyectos industriales (20), conducción de carretillas elevadoras (20), representación gráfica e interpretación de planos (20), Excel (20) y taller práctico integrado de producción y logística (30). Se añaden operaciones con puente grúa (20) y conducción de carretillas elevadoras (20).