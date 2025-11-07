ACentral Folque presentará dúas publicacións no Casino de Lalín
REDACCIÓN
ACentral Folque presentará en Lalín dúas novas publicacións dentro do seu catálogo editorial 2025: arte menor, de Susana Sanches Arins, e Tocadoras do Val do Dubra, de Carlos Rey, David Fontán e Lucía Santiago, con transcricións musicais de Benxamín Otero. O acto terá lugar o vindeiro xoves, ás 20:30 horas, no Círculo de Recreo, e contará coa participación de Celso F. Sanmartín, Arins e Otero, nunha conversa sobre os procesos de investigación, recuperación e creación arredor da memoria sonora e da tradición popular galega.
Tocadoras do Val do Dubra é un ensaio que rescata o legado das tocadoras desta área coruñesa, recuperando gravacións históricas de grande valor patrimonial inéditas ata hoxe. Arte menor é un poemario que recolle a aventura de sete mulleres que deciden asistir a aulas de pandeireta e canto tradicional; reivindica o traballo comunitario e a forza das mulleres do rural, dunha tradición viva e en transformación.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza