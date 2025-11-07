Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACentral Folque presentará dúas publicacións no Casino de Lalín

REDACCIÓN

Lalín

ACentral Folque presentará en Lalín dúas novas publicacións dentro do seu catálogo editorial 2025: arte menor, de Susana Sanches Arins, e Tocadoras do Val do Dubra, de Carlos Rey, David Fontán e Lucía Santiago, con transcricións musicais de Benxamín Otero. O acto terá lugar o vindeiro xoves, ás 20:30 horas, no Círculo de Recreo, e contará coa participación de Celso F. Sanmartín, Arins e Otero, nunha conversa sobre os procesos de investigación, recuperación e creación arredor da memoria sonora e da tradición popular galega.

Tocadoras do Val do Dubra é un ensaio que rescata o legado das tocadoras desta área coruñesa, recuperando gravacións históricas de grande valor patrimonial inéditas ata hoxe. Arte menor é un poemario que recolle a aventura de sete mulleres que deciden asistir a aulas de pandeireta e canto tradicional; reivindica o traballo comunitario e a forza das mulleres do rural, dunha tradición viva e en transformación.

