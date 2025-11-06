Somoza ofrece su colaboración para que Rodeiro reciba más fondos del Plan Extra

La portavoz del Partido Popular de Rodeiro, Cati Somoza, anunció su disposición a colaborar para que la Diputación de Pontevedra financie con 500.000 euros del Plan Extra el proyecto de reurbanización de la rúa A, en el tramo comprendido entre el Centro Cultural Manuel Lamazares y el cruce con la carretera PO-533 hacia Chantada.

Somoza recordó que esta actuación fue presentada hace siete años por el anterior gobierno local del PP dentro del Plan DepoRemse con un presupuesto de 374.000 euros, aunque según manifiesta la popular, esta fue rechazada en 2018 por el ejecutivo provincial presidido por Carmela Silva. La edil expresó su confianza en que el actual presidente provincial, Luis López, «tenga una mayor sensibilidad y compromiso con Rodeiro».

La concejala popular lamentó «la absoluta falta de ideas y de proyecto» del gobierno local de José Luis Camiñas, al que acusó de limitarse a «rescatar las actuaciones propuestas por el PP». También celebró que el bipartito PSOE-UxR «admita con los hechos que el PP tiene el mejor plan para Rodeiro».

El presupuesto total de la obra asciende a 588.000 euros, de los que el Concello aspira a conseguir medio millón a través del nuevo Plan Extra.