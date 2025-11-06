El PSOE pide reponsabilidad política por los atrasos de la RPT

El portavoz de la formación socialista a nivel estradense, Luis López Bueno, valoró el reciente pago de los atrasos salariales al personal del Concello, efectuado hace unos días. El líder del PSOE local afirmó que se alegra de que finalmente «se haya pagado lo que se debía», aunque subrayó que, a su juicio, «lo único que consiguió el PP en este asunto fue aumentar la deuda».

López Bueno recordó que el equipo de gobierno había sido advertido desde 2021 de que «este día iba a llegar» y sostuvo que la responsabilidad de tener que abonar 2,7 millones de euros en atrasos recae exclusivamente en el ejecutivo local, por haber ignorado las advertencias delgrupo mounicial socialista.

El portavoz criticó que el gobierno del PP, al que calificó de «irresponsable, temerario y obstinado», optase por «embarcarse en una estrategia judicial suicida, pagando a los abogados con el dinero de los vecinos y vecinas, para acabar teniendo que abonar una cantidad indecente en concepto de nóminas atrasadas, intereses de demora y cuotas pendientes con la Seguridad Social».

Asimismo, López Bueno señaló: «Ha llegado el momento de que alguien asuma la responsabilidad política por esta gestión» y añadió que, si no se producen dimisiones por parte del concejal de Personal ni del director de Réxime Interno, nombrado «a dedo», el alcalde, Gonzalo Louzao, «debería comunicarles su cese».