Promueven una planta para reciclar 10.000 toneladas anuales de residuos de demolición y construcción

La empresa asturiana General de Hormigones SA promueve en su cantera de Vilar una planta de revalorización de residuos de demolición y construcción (RDC), para tratar los inertes que procedan tanto de reformas de viviendas como de obras públicas. La Evaluación de Impacto Ambiental puede consultarse en el sitio web de la Consellería de Medio Ambiente, e indica que la planta puede gestionar al año 10.000 toneladas de estos residuos no peligrosos, entre los 9.000 de hormigón, los 500 de ladrillos, los 250 de teja y materiales cerámicos y los 250 de mezclas.

La planta de valoración no implica ni obras ni nuevas instalaciones, ya que empleará una zona de la actual cantera y maquinaria ya existente. La promotora señala que los RDC tendrán que ser clasificados ya en su lugar de origen para llegar a la planta sin madera, plástico o metales. Los técnicos de esta planta realizarán dos inspecciones para comprobar que los materiales carecen de impropios. Una vez superados los dos exámenes, los camiones descargarán en la plaza de la cantera o, de forma puntual, cerca de la machacadora del material. La primera zona tiene una capacidad de almacenamiento de 15.000 toneladas, y la segunda, de 5.000. esas 20.000 toneladas totales pueden estar amontonadas hasta un máximo de seis meses.

Estos residuos pasan a una especie de tolva que, mediante un alimentador, los traslada a una machacadora y a un sistema de precribado. El resultado son dos tipos de áridos reciclados: los que proceden del hormigón (sin mampostería) y los mixtos o cerámicos, que tienen al menos un 65% de peso de laderillos o ladrillos sílico-calcáreos. La ventaja de este material granuado en comparación con los áridos naturales es que tienen mayor capacidad de absorción y también de resistencia. La capacidad máxima de acopio de estos materiales que se pondrán a la venta es de 20.000 toneladas, según el cálculo de General de Hormigones., que indica además que dispondrá de una planta fija y otra móvil para este servicio de reciclaje.

Pruebas médicas al personal

Para esta planta de valorización de inertes se contará con una plantilla de seis personas: un técnico de grado superior o medio; un administrativo y 3 trabajadores en el establecimiento de beneficio.

La labor de esta planta de tratamiento de RCD puede tener un impacto moderado en el aire. Por eso tomará medidas como transportar las cargas tapadas o regar las pistas, para evitar la dispersión de polvo. La empresa indica que realizará a estos seis empleados tres mediciones anuales de polvo, para comprobar que la actividad no impacta en su salud.

No se contemplan efectos sobre cauces de ríos ni sobre el suelo. En este sentido, el mantenimiento de la maquinaria se realizará siempre en un taller autorizado, para evitar derrames de aceite. En caso de emergencia, si tiene que revisarse alguna máquina en la zona, debe estar disponible un kit con material absorbente.