Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
Trabajador de Nudesa, jugó al fútbol en el equipo de la localidad
REDACCIÓN
La sociedad silledense se mostraba ayer consternada por la muerte, con solo 41 años, de Vicente Dacosta Salgado. Casado con Raquel Vidueiros Sánchez, con la que tenía dos hijas: Ximena y Olivia, era una persona muy querida en el municipio. Tras jugar durante varios años en la SD Silleda, el equipo de fútbol de la localidad, trabajaba en la empresa Nudesa. Ayer sus compañeros lo definían como «un buen amigo, generoso, alegre y siempre dispuesto a ayudar. Su compromiso, esa sonrisa que lo definía y su manera de ver la vida, hicieron que trabajar a su lado fuese un privilegio», relataban en un comunicado.
Vicente había perdido a su hermana Mónica, también tras una grave enfermedad, a finales de octubre de 2022, con 42 años. Será enterrado hoy a las 15.30 en O Castro tras su funeral en la iglesia parroquial.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide