Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años

La sociedad silledense se mostraba ayer consternada por la muerte, con solo 41 años, de Vicente Dacosta Salgado. Casado con Raquel Vidueiros Sánchez, con la que tenía dos hijas: Ximena y Olivia, era una persona muy querida en el municipio. Tras jugar durante varios años en la SD Silleda, el equipo de fútbol de la localidad, trabajaba en la empresa Nudesa. Ayer sus compañeros lo definían como «un buen amigo, generoso, alegre y siempre dispuesto a ayudar. Su compromiso, esa sonrisa que lo definía y su manera de ver la vida, hicieron que trabajar a su lado fuese un privilegio», relataban en un comunicado.

Vicente había perdido a su hermana Mónica, también tras una grave enfermedad, a finales de octubre de 2022, con 42 años. Será enterrado hoy a las 15.30 en O Castro tras su funeral en la iglesia parroquial.