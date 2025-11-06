Lalín programa 11 actividades para conmemorar el 25-N

Avelino Souto, concejal de Igualdade de Lalín, anuncia las actividades que va a llevar a cabo el Concello con motivo del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género. La campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género se presenta el lunes. Además de Abeirar, un proyecto de educación sexual para niños y niñas que se está desarrollando en las escuelas, habrá charlas, una actividad artística contra la violencia de género, una manifestación de rechazo a la violencia sexista, conferencias y monólogos. Todas las actividades están organizadas y coordinadas por la Oficina de Igualdad y financiadas con fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género.

Con respecto a Abeirar, Souto recuerda que todos los agentes educativos tienen la responsabilidad de garantizar que el alumnado reciba una educación sexual integral y de calidad. Este proyecto se propone alcanzar este objetivo mediante un programa de actividades diseñado para estudiantes de primero a quinto de primaria en Lalín, llegando a más de 700 menores. Sus ejes transversales son: autoconocimiento corporal, gestión emocional, autocuidado, ética relacional, responsabilidad afectiva y autoestima. «Se trabaja la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y la negociación para garantizar relaciones libres de coerción y violencia, e incluye una amplia gama de actividades adaptadas a cada curso y a las características de desarrollo del alumnado». El proyecto empezó el 13 de octubre y se extenderá a lo largo del curso escolar hasta el mes de mayo de 2026.

En cuanto a la presentación de la campaña de sensibilización y prevención de violencia de género, será presentado el lunes 10 de noviembre en el edificio del Manuel Rivero con presencia de representantes de la UVigo, Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y Concello de Lalín. La educadora social Noelia Moreau ofrecerá sendas charlas sobre pornografía los días 17, 21 y 24 de noviembre. Además, la actividad Arte-Acción contra a Violencia de Xénero se celebrará en el vestíbulo del Concello el 22 de noviembre. Y el 25 de noviembre será el turno para la concentración de repulsa contra las violencias machistas, también en el vestíbulo del Concello, con lectura de mensajes reivindicativos y otras manifestaciones plásticas a cargo de alumnado de centros educativos de Lalín.

La programación del Concello de Lalín se completa con la conferencia «Autoestima e imaxe corporal» de la periodista Diana López Varela (28 de noviembre); el monólogo «A síndrome de Lis» interpretado por Rocío Barrio (28 de noviembre); el taller «Amelia. Historia dunha loita» de la escritora, activista feminista y experta en prostitución y violencia sexual, Amelia Tiganus (3 de diciembre), en el edificio del Manuel Rivero, que repetirá por la tarde con la charla «Xuventude, internet e violencia sexual-Quen gaña?». Y, por último, Eugenia Tenembaum, historiadora del arte especializada en perspectiva de género dirigirá un taller a los alumnos de los IES y una conferencia para el público en general, en ambos casos en el edificio sociocultural del Manuel Rivero.