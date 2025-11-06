Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín programa 11 actividades para conmemorar el 25-N

Abeirar, campaña de sensibilización, charlas, talleres, arte en el Concello y concentración de repulsa centran la oferta municipal

Charla del proyecto Abeirar en el CEIP Manuel Rivero de Lalín.

Charla del proyecto Abeirar en el CEIP Manuel Rivero de Lalín.

REDACCIÓN

Lalín

Avelino Souto, concejal de Igualdade de Lalín, anuncia las actividades que va a llevar a cabo el Concello con motivo del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género. La campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género se presenta el lunes. Además de Abeirar, un proyecto de educación sexual para niños y niñas que se está desarrollando en las escuelas, habrá charlas, una actividad artística contra la violencia de género, una manifestación de rechazo a la violencia sexista, conferencias y monólogos. Todas las actividades están organizadas y coordinadas por la Oficina de Igualdad y financiadas con fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género.

Con respecto a Abeirar, Souto recuerda que todos los agentes educativos tienen la responsabilidad de garantizar que el alumnado reciba una educación sexual integral y de calidad. Este proyecto se propone alcanzar este objetivo mediante un programa de actividades diseñado para estudiantes de primero a quinto de primaria en Lalín, llegando a más de 700 menores. Sus ejes transversales son: autoconocimiento corporal, gestión emocional, autocuidado, ética relacional, responsabilidad afectiva y autoestima. «Se trabaja la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y la negociación para garantizar relaciones libres de coerción y violencia, e incluye una amplia gama de actividades adaptadas a cada curso y a las características de desarrollo del alumnado». El proyecto empezó el 13 de octubre y se extenderá a lo largo del curso escolar hasta el mes de mayo de 2026.

En cuanto a la presentación de la campaña de sensibilización y prevención de violencia de género, será presentado el lunes 10 de noviembre en el edificio del Manuel Rivero con presencia de representantes de la UVigo, Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y Concello de Lalín. La educadora social Noelia Moreau ofrecerá sendas charlas sobre pornografía los días 17, 21 y 24 de noviembre. Además, la actividad Arte-Acción contra a Violencia de Xénero se celebrará en el vestíbulo del Concello el 22 de noviembre. Y el 25 de noviembre será el turno para la concentración de repulsa contra las violencias machistas, también en el vestíbulo del Concello, con lectura de mensajes reivindicativos y otras manifestaciones plásticas a cargo de alumnado de centros educativos de Lalín.

La programación del Concello de Lalín se completa con la conferencia «Autoestima e imaxe corporal» de la periodista Diana López Varela (28 de noviembre); el monólogo «A síndrome de Lis» interpretado por Rocío Barrio (28 de noviembre); el taller «Amelia. Historia dunha loita» de la escritora, activista feminista y experta en prostitución y violencia sexual, Amelia Tiganus (3 de diciembre), en el edificio del Manuel Rivero, que repetirá por la tarde con la charla «Xuventude, internet e violencia sexual-Quen gaña?». Y, por último, Eugenia Tenembaum, historiadora del arte especializada en perspectiva de género dirigirá un taller a los alumnos de los IES y una conferencia para el público en general, en ambos casos en el edificio sociocultural del Manuel Rivero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents