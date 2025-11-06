Forcarei aprueba el pago de subvenciones nominativas

El pleno del Concello de Forcarei aprobó este martes la modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal de 2025 con el objetivo de habilitar el pago de las subvenciones nominativas destinadas a asociaciones, clubes deportivos y ANPAs del municipio, por un importe global de 25.200 euros.

La medida fue aprobada con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y el apoyo del BNG, mientras que el PSOE abandonó la sesión en señal de protesta, siendo esta la tercera vez que lo hace desde el cambio de gobierno local.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, explicó que la modificación era «fundamental para poder incorporar el dinero necesario y proceder al abono de las ayudas correspondientes a este ejercicio». Recordó que el actual ejecutivo también dio salida al pago de las subvenciones de 2023 y 2024, «tras años de parálisis provocada por la nefasta gestión económica del anterior gobierno socialista».

Las ayudas aprobadas ascienden a 9.000 euros para la Banda de Gaitas de Forcarei, 8.000 para la Escola de Fútbol Base Terra de Montes, 3.000 para la Fundación Ciencia, Ceo e Cultura, 2.100 euros para cada una de las ANPAs de los colegios Nosa Señora das Dores y Soutelo de Montes, y 1.000 euros para la Fundación Galicia Verde.

Cachafeiro defendió la «gestión eficaz» del nuevo gobierno y subrayó que los Presupuestos Municipales de 2025 son los primeros en aprobarse en seis años, «tras todo un mandato socialista sin un documento actualizado». Aseguró que las modificaciones aprobadas son «urgentes y necesarias, como hacen todos los concellos, por el peligro que corría la viabilidad del Concello de Forcarei». La regidora lamentó además la «postura infantil y poco productiva del grupo socialista», al que acusó de «no aceptar la democracia y decidir no trabajar por Forcarei».

La portavoz socialista, Verónica Pichel, calificó la sesión de «vergüenza» y acusó a Cachafeiro de haber diseñado «los peores presupuestos de la historia del Concello». Señaló que el documento, aprobado definitivamente el 3 de octubre, «ya ha sufrido cuatro plenos de correcciones» y reprochó que se «reduzca sin justificación» la ayuda a la ANPA de Forcarei, que pasa de 4.000 a 2.100 euros. «Exigimos mantener la cuantía anterior para garantizar el funcionamiento del Plan Madruga, que cada año atiende a más niños y niñas», afirmó.

Por su parte, el concejal del BNG, Roberto Jorge Correa, expresó su preocupación por la pérdida de ayudas a deportistas federados, asociaciones culturales, comisiones de fiestas o colectivos patrimoniales, y lamentó que «la ANPA de Forcarei no cuente con recursos suficientes para mantener el Plan Madruga». «Celebramos que se mantengan las principales cantidades que el BNG propuso en su día, pero pedimos rectificar las reducciones y cumplir con el reparto del año pasado.