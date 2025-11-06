A Estrada acoge la primera cita de la Barreiros E-Motion Urban Race

La zona deportiva de A Estrada acogerá el próximo jueves 13 de noviembre, a las 11.00 horas, la primera prueba de la nueva edición del circuito Barreiros E-Motion FP A Estrada Urban Race, un proyecto educativo e innovador en el que participarán cerca de una decena de centros gallegos de Formación Profesional. La cita reunirá a los grupos de FP Básica de Automoción, que competirán con vehículos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente por el propio alumnado.

En la presentación del evento participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, la directora xeral de Formación Profesional de Galicia, María Eugenia Pérez Fernández, y la directora del Centro Galego de Innovación en FP Eduardo Barreiros, María Jesús Carnero.

Louzao destacó el compromiso del Concello con la educación técnica y la apuesta de la Xunta por la Formación Profesional, recordando la inversión reciente en la familia de Madeira e Moble en el municipio. Subrayó que este evento, que celebra su segunda edición en A Estrada, «es una magnífica noticia que une educación, innovación y disfrute», y que demuestra «cómo los alumnos no solo aprenden, sino que disfrutan con su aprendizaje».

Por su parte, María Eugenia Pérez subrayó que el proyecto E-Motion FP es una iniciativa de innovación aplicada que fomenta el trabajo en equipo, la creatividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Cada grupo participante diseña y construye desde cero un vehículo monoplaza, de cuatro ruedas y carrocería ligera, que debe cumplir con las especificaciones del circuito internacional Greenpower, donde todos los coches utilizan una batería estándar y compiten en igualdad de condiciones.

El campeonato consta de cuatro citas en distintas localidades gallegas, y A Estrada será la primera. La competición consistirá en una carrera urbana de una hora, en la que ganará el vehículo que complete más vueltas al circuito. Entre los centros confirmados se encuentran el IES Antón Losada Diéguez (de la propia Estrada), el CIFP A Xunqueira de Pontevedra, el IES Vilalonga de Sanxenxo, el IES María Sarmiento de Viveiro, el IES O Ribeiro de Ribadavia, el IES Castro da Uz de As Pontes y el IES de Ordes.

Como novedad, este año la carrera podrá seguirse en directo por streaming, gracias a la colaboración de alumnado de los ciclos de Imaxe e Son de centros de A Coruña y Vigo. Esto permitirá que el evento pueda verse «desde cualquier parte del mundo» y servirá, además, como experiencia formativa para quienes se encarguen de la retransmisión.

Pérez recordó que la FP gallega «bate récords año tras año», con más de 71.000 estudiantes matriculados y una tasa de inserción laboral superior al 85 % en la modalidad dual intensiva. «En FP, quien quiere trabajar, trabaja», subrayó.

Además, los equipos con mejores resultados podrán optar a participar en competiciones nacionales e internacionales del circuito Greenpower, que reúnen proyectos educativos de automoción sostenible de distintos países.

La directora del Centro Eduardo Barreiros, María Jesús Carnero, destacó que este proyecto tiene un especial valor simbólico para la institución y que demuestra que se puede aprender fuera del aula.