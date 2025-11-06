Día de paraguas: de los 39 litros en Vila de Cruces a 79 en Rodeiro

Las comarcas vivieron ayer una jornada típica otoñal en el que las lluvias comenzaron de madrugada y, con treguas puntuales, se extendieron prácticamente durante todo el día. Si en las cuatro primeras jornadas de novimebre solo Forcarei había rebasado en un día los 15 litros por metro cuadrado, ayer ningún municipio de la zona bajó de los 40. Ese registro se produjo en la estación colaboradora de Meteogalicia instalada en la parroquia cruceña de Camanzo, donde a última hora de la tarde se habían contabilizado 39,5 milímetros de agua. Este balance contrasta con la de las cuatro jornadas anteriores, dos de ellas sin precipitaciones, mientras que los días 1 y 4 apenas se rebasaron los dos milímetros.

Cuadro de luz en Oleiros.

El punto más lluvioso se situó en el Alto do Faro, dentro del término municipal de Rodeiro, con 79,5 milímetros o lo que es lo mismo, metros cúbicos de agua acumulados. El sábado pasado, la jornada con más agua de este mes, habían sido 14,2.

Meteogalicia cuenta en el núcleo urbano de Lalín con una estación propia, donde se registraron 56,4 milímetros, mientras que en la ubicada en Mouriscade se recogieron 56,9. En Forcarei, una de las zonas de las comarcas donde más suele llover, se contabilizaron 44,8 litros y 54,3 en O Sisto (Dozón).

En Silleda, un rayo, de madrugada, destrozó un transformador eléctrico en la parroquia de Oleiros. La avería dejó sin luz pública a una zona de esta pedanía, además de a varias viviendas. En Vila de Cruces los bomberos retiraron a última hora de la mañana un árbol caído sobre la carretera PO-205 a la altura de la parroquia de Besexos.