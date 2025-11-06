CSIF denuncia retrasos en el pago de nóminas en el Concello de Dozón

El sindicarto CSIF denuncia los retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores del Concello de Dozón, que en los dos últimos meses no han ingresaron hasta el día 6 o más tarde. Esta situación, inédita hasta ahora, está generando una grave preocupación entre la plantilla, que siempre había percibido sus salarios puntualmente. Explica que estos retrasos comenzaron tras la salida de la funcionaria que, durante el último año, había desempeñado sus funciones mediante una comisión de servicios. CSIF considera que la no renovación de dicha comisión se está utilizando como coartada para justificar la creación de un puesto «para una trabajadora concreta» de Técnico de Administración General A1, con un coste anual de unos 52.000 euros, algo que el sindicato ve injustificado y desproporcionado para un municipio de menos de 1.000 habitantes.

El pasado día 3, CSIF participó en una reunión de negociación sobre este nuevo puesto, donde expresó su oposición por considerar la propuesta innecesaria y potencialmente contraria a normativa. El sindicato argumenta que el Concello carece de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que la medida podría incumplir requisitos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados en materia de personal. Alega que el Concello viene cubriendo sus necesidades estructurales de personal –especialmente en áreas como vías y obras o recogida de basura– mediante subvenciones de Xunta y Diputación, y sostiene que la plantilla, formada por un Secretario-Interventor y cuatro auxiliares administrativos, es suficiente si se organiza mediante una RPT. Añade que todavía no se ha concluido el proceso de estabilización de empleo temporal, que debería haber rematado el 31 de diciembre de 202.

Mientras, el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, dice que se trata de un «retraso puntual», que no se debe la ningún tipo de dificultad económica del ayuntamiento, que disfruta de buena salud financiera, sino que es debido a una acumulación de trabajo en Intervención por la gestión simultánea de multitud de expedientes». Indica que se está trabajando para solucionar el problema y contextualizó la situación en el hecho de que Dozón cuenta con un secretario acumulado (no exclusivo) y que la tramitación de multitud de expedientes en estas fechas provocó «un atasco puntual en los procesos operativos internos». La nómina de octubre debería quedar pagada en la jornada de hoy.