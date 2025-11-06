Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes no subministro eléctrico mañá en A Estrada

REDACCIÓN

A Estrada

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica, precisos para poder atender en mellores condicións as necesidade de subministro da zona, dende o Grupo Naturgy informouse este mércores ao Concello da Estrada de que mañá, venres 7 de novembro, producirase un corte programado entre as 12.00 e as 14.00 horas. Procederase a deixar sen servizo eléctrico unha serie de instalacións, o que podería provocar interrupcións no subministro eléctrico a algúns usuarios durante ese intervalo de tempo.

Concretamente, as instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan principalmente ás zonas da Avenida de Pontevedra e O Pedregal. As áreas que reciben servizo a través das estacións afectadas poderían verse afectadas durante en torno a dúas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents