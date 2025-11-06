El Concello licita obras en vías de Sestelo, Chapa, Moalde, Laro y O Castro
REDACCIÓN
El Concello de Silleda saca a concurso una nueva actuación para mejorar la red viaria municipal en los núcleos rurales de Chapa y Sestelo (parroquia de Escuadro), Eirexe (Moalde), Penanegra (O Castro) y Forcas (Laro). Se trata de tramos muy deteriorados, en los que se actuará con cargo al Plan Concellos de la Diputación. El presupuesto de licitación es de 99. 9814 euros (sin IVA) y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el día 24
Los recursos para acometer esta obras se obtuvieron gracias a la colaboración entre el Concello y la Xunta para la cofinanciación de la Avenida do Parque, una actuación que permite liberar 104.000 euros del Plan Máis Provincia para acometer ahora estas nuevas mejoras en el rural, así como para financiar el proyecto técnico y la dirección de obra. Las intervenciones incluyen, de manera general, la mejora de la capa de rodadura mediante la aplicación de una mezcla bituminosa en caliente o el fresado de los entronques con otros viales.
