Comienza en Lalín un curso sobre digitalización para mayores de 65 años
La actividad consta de tres jornadas y se imparte en coordinación con la Fundación Amigos de Galicia
REDACCIÓN
El curso de digitalización para mayores de 65 años impartido por la Fundación Amigos de Galicia en colaboración con el Concello de Lalín dio comienzo ayer. Esta actividad, gratuita, se desarrollará en el edificio sociocultural los días 5, 12 y 19 de 10 a 12.30 horas y en ella participan una veintena de personas. El programa, puesto en marcha desde la Función Amigos de Galicia, denominado Mellor Acompañad@s pretende fomentar la autonomía e independencia de las personas mayores, explica la concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda.
Las actividades formativas tienen como fin que las personas sean capaces de desarrollarse con un cajero automático (se dispondrá de un simulador para realizar transferencias, pago de recibos, etc.), utilizar el teléfono móvil (agregar contactos en la agenda, realizar vídeos llamadas, utilizar el GPS, descargar aplicaciones, conectarse la una red wifi, entre otras), utilizar las máquinas de turnos de los hospitales y operar en la aplicación del Sergas.
