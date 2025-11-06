Las comarcas alcanzan en verano su tope de población, con más de 65.500 personas

Más de 25.000 personas naturales de las comarcas residen en el extranjero. Ni mucho menos buena parte de ellas aprovechan los meses estivales para visitar a sus familiares o pasar unos días en segundas viviendas, pero la llegada de emigrantes en verano es una circunstancia que habitual desde que casi comenzó este fenómeno, primero hacia América, y más tarde a Europa. Las comarcas, por eso, alcanzan su carga máxima de población en los meses estivales, en concreto en el tercer trimestre del año, cuando en los ocho concellos de la zona hay más de 65.513 personas. Así se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2023.

La carga de población representa la media trimestral de personas equivalentes a tiempo completo que realmente soporta el ayuntamiento; se obtiene a partir de la población residente, sumándole el saldo poblacional entre los no residentes presentes (población de entrada) y los residentes ausentes (población de salida). Como indicamos, la carga de población entre julio y septiembre, de 65.513 personas, se determina por unos movimientos de entrada de 6.711 personas, mientras que las que las que dejan las comarcas en este período suman 4.262. Lalín es el concello que más individuos recibe en verano, con 2.053 personas, mientras que otras 1.258 se van. En A Estrada son 1.820 y 1.583, mientras que en Silleda el desglose es de 1.346 y 537. La población de entrada en Vila de Cruces se sitúa en 503 y la de salida, en 303. En Rodeiro son 264 frente a 120 y en Agolada, 283 y 154. En Dozón recalaron ese verano 86 individuos y se fueron 57, con 356 y 250 en el caso de Forcarei.

El saldo poblacional en los demás trimestres es negativo en más de 600 personas en estos ocho municipios. Así, por ejemplo, en el período comprendido entre enero y marzo las entradas suman 2.715, mientras que las salidas se van hasta ,las 3.367. Esta circunstancia no debe atribuirse a Lalín o Silleda, la primera y la tercera localidad más habitada de la zona, pues a la capital dezana llegan 920 personas, solo 20 más de las que se van, mientras que el saldo en Silleda es negativo en medio centenar. Detrás de la movilidad laboral está el traslado de estradenses, que, según el INE, se afecta en el primer trimestre a 1.236 personas, con una entrada de 737. El balance de entradas en el segundo trimestre es de 3.316 individuos, muchos menos de los 4.008 que dejan la zona. Ya en el cuarto trimestre, otro período importante de movilidad por las fiestas navideñas, también para los que se van, la población de entrada es de 2.195 personas y la de salida se eleva hasta las 3.542. Lalín es el concello más receptor y A Estrada del que salen más personas.

Por otro lado, más de 1.600 personas se desplazan de sus lugares de residencia por razones de estudios. El desglose por concellos es el siguiente: Lalín (407), Silleda (225), Vila de Cruces (122), Rodeiro (75), Agolada (112), Dozón (45), A Estrada (577) y en Forcarei el promedio anual se sitúa en 93 personas.

Cerca de 600 desplazamientos anuales por cuestiones sanitarias

En el análisis de los movimientos poblacionales se analizan variables como los desplazamientos de los vecinos por razones relacionadas con la salud. A diferencia de las urbes en las que se asientan complejos sanitarios de referencia, en las comarcas estos movimientos son negativos en todos los casos, con exactamente 582 desplazamientos anuales. La distribución por municipios, en valores siempre negativos, es la siguiente: Lalín (165), Silleda (85), Vila de Cruces (53), Rodeiro (24), Agolada (18), Dozón (8), A Estrada (192) y Forcarei (37). El primer trimestre es el de mayor movilidad.