Cierran el viernes y sábado el pabellón de Silleda para realizar obras
REDACCIÓN
El Concello de Silleda anunció ayer que el pabellón municipal César González Fares permanecerá cerrado al público durante los días de mañana viernes y el sábado. La medida se toma para permitir las labores de mantenimiento que se llevarán a cabo en la instalación deportiva pública. Se centran, según indicó el grupo de gobierno, en intervenciones encaminadas a mejorar la seguridad y el confort de los usuarios. Se llevará a cabo la puesta a punto de la pista de parqué.
Clases de patinaje
Además, el ayuntamiento manifiesta que desde la Escola de Patinaxe se tratará de recuperar, en la medida de lo posible, las sesiones programadas para la jornada de mañana viernes. La administración municipal agradece la comprensión de los clubs, deportistas y el conjunto de los silledenses y recuerda que el pabellón municipal volverá a estar operativo con total normalidad a partir del domingo.
