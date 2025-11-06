La campaña de recogida de plásticos agrícolas en Lalín comienza este mes

El concejal de Agricultura de Lalín, Marcos Mariño, anuncia el inicio de una nueva campaña municipal de recogida de plásticos de silo que se extenderá desde mediados de noviembre hasta comienzos de diciembre, y que hará por las distintas parroquias, distribuidas en tres zonas de recogida, como viene siendo habitual.

Así, el jueves, 20 de noviembre, será la fecha marcada para la recogida de los plásticos agrícolas en la zona 1 (Noceda, Anzo, Losón, Busto, Madriñán, Méixome, Santiso, Bermés, Prado, Bendoiro y Filgueira), ya que los vecinos de estas parroquias tendrán los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre para depositar los materiales en los correspondientes puntos de acopio, que para esta zona son: junto al centro social de Losón, junto al centro social de Anzo, junto al centro social de Méixome, en el campo de la fiesta de Noceda, en el campo de la fiesta de Bermés y en Cardexía en la finca de Vila, frente a la pista que viene O Toxo). Durante las jornadas del 23, 24, 25 y 26 de noviembre se podrán los plásticos en las parroquias de Catasós, Vilanova, A Xesta, Barcia, Anseán, Gresande, Cristimil, Soutolongo, Botos, Moneixas, Zobra, Lebozán, Vilatuxe, Lodeiro, Doade, Donsión y Donramiro. El día de recogida será el jueves 27 y los puntos de acopio son: junto al centro social de Catasós, carretera Lalín-A Xesta (antes del puente de la autopista), junto al centro social de Donsión, junto al centro social de Vilatuxe, junto al centro social de Lebozán, junto al crucero de Doade, en el aparcamiento de la iglesia en Sampaio, en la cooperativa de Botos, en la cooperativa Campodeza en Gresande, en la Praza de Vilar en Soutolongo, en la vía de servicio cerca del aserradeiro de Moneixas y junto al monolito del Campo de Zobra. Los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre tendrá lugar a recogida de plásticos en la zona de Lalín de Arriba, Xaxán, Goiás, Maceira, A Veiga, Sello, Fontecabalos, Erbo, Albarellos, Castro, Alemparte, Alperiz, Parada, Cadrón, Muimenta, Carballeda, Galegos, Cercio, Palio, Rodís, Cangas, Cello, Palmou, Camposancos y Val. La recogida será el jueves 4 de diciembre.

Marcos Mariño precisa que es importante recordar que los plásticos deben estar limpios de hierba y tierra y no se podrán depositar ni los cordeles, ni sacos big bags, ni garrafas, ni ruedas y tampoco se podrán dejar los plásticos fuera de esas fechas. En el caso de depositar residuos en estos lugares diferentes a los plásticos de silo podrá ser sancionado con multas de hasta 750 euros de acuerdo al artículo 67 de la ordenanza de medio am-biente y limpieza del ayuntamiento.

El concejal solicita la colaboración de los vecinos para que durante los días en los que se lleve a cabo a campaña se depositen los plásticos agrícolas de silos, limpios de hierba, en los lugares habilitados al efecto, de manera que se evite que estos residuos queden ahogados a la tierra produciendo contaminación.