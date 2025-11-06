El BNG reitera la devolución a Carboeiro de dos obras sustraídas

Concejales y diputadas del BNG instan al Gobierno gallego a mover ficha en la recuperación de las piezas espoliadas del tímpano del monasterio silledense de Carboeiro, denunciando que el proceso está paralizado «por falta de voluntad e interés de devolvernos nuestro patrimonio». La organización anuncia que mantiene su lucha para la recuperación de las dos obras hecho documentado en su momento y que permitió que el historiador, Francisco Prado Vilar, había deducido por unas cartas recuperadas del Archivo de Galicia y del Archivo General de la Administración la localización de las obras. En la actualidad, las piezas que se corresponden con un Cristo en Majestad y un relevo con los símbolos de los evangelistas San Lucas y San Juan, se encuentran en el Museo Frederic Marès, en Barcelona, «sin que la Xunta y la consellería competente en la materia actúe con la contundencia precisa para su vuelta a la casa», afirma.

«No llegamos a entender el inmovilismo de la Consellería de Cultura sobre este tema, la única explicación que se nos ocurre es que no haya interés por nuestro patrimonio más allá de la propaganda habitual del PP» aclara la diputada Ariadna Fernández.

En una vista con presencia de la diputada Mercedes Queixas, la portavoz del BNG de Silleda, Erea Rey, aprovechó para reclamar a todas las administraciones públicas que impulsen un proyecto para musealizar el enclave, de modo que el monasterio se convierta en un espacio «donde la gente pueda interactuar con la historia y el patrimonio y así poder salvaguardar mejor todo el patrimonio material con el que cuenta este enclave», apuntó.