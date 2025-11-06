El BNG de Agolada reclama un plan urgente de limpieza de caminos rurales
REDACCIÓN
El BNG de Agolada presentó una moción para su debate en el próximo pleno municipal en la que solicita al gobierno local la puesta en marcha de un plan urgente de limpieza y desbroce de los caminos rurales de monte de titularidad municipal, así como la elaboración de un inventario actualizado que permita planificar su mantenimiento anual.
La portavoz nacionalista, Susana Tato Pampín, señaló que «muchos de estos caminos están prácticamente cerrados por la maleza, con árboles y zarzas que impiden el paso de vehículos e incluso de personas, dificultando el trabajo diario de los vecinos y aumentando el riesgo de incendios».
La propuesta también plantea que el Concello exija a los TECOR que reciben subvenciones municipales su colaboración en las tareas de limpieza y conservación de las vías que utilizan habitualmente, y que se condicione la concesión de futuras ayudas al cumplimiento de estas obligaciones.
Tato subrayó que el mantenimiento de los caminos rurales «no es solo una cuestión de seguridad, sino también una oportunidad de desarrollo económico», y concluyó que «limpiar y mantener los caminos es invertir en seguridad, en economía local y en dignidad».
