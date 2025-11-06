La Anpa del CEIP de Silleda recogerá firmas para pedir profesorado especializado

Los padres del alumnado del CEIP Plurilíngüe de Silleda activarán una recogida de firmas para reclamar a la consellería profesorado especializado. La iniciativa parte de la Anpa Raparigos del centro público de la capital municipal, que muestra su «profundo malestar» ante la falta de profesorado especializado para el presente curso. Concreta sus demandas en la necesidad de que el alumnado cuente con profesores de Audición e Linguaxe (AL) y de Pedagoxía Terapéutica (PT).

Desde la Anpa del colegio público de la capital silledense se manifiesta que esta carencia afecta directamente a más de 30 alumnos y alumnas que, en cursos anteriores, sí recibían atención específica y que este año «fueron excluidos o vieron reducidas drásticamente las horas de apoyo». La representación de los padres considera que esta situación vulnera el derecho del alumnado la una educación inclusiva y adaptada a sus necesidades.

En la campaña de recogida de firmas se reclamará a la Consellería de Educación la restitución inmediata del servicio de AL y PT con profesionales suficientes, la garantía de continuidad y estabilidad de los mencionados recursos para los próximos cursos y que el departamento autonómico mantenga una escucha activa a las familias y adopte medidas urgentes en este sentido. Además, la Anpa que remitirá un escrito a Educación, hace un llamamiento a la comunidad educativa y a la sociedad en general para apoyar esta iniciativa, recordando que «la educación es un derecho, no un privilegio», concluye.