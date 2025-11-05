Zona Franca de Vigo financiará un nuevo parque empresarial en Silleda

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, se reunió ayer con el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, de cara a iniciar los trámites de un nuevo parque empresarial que ocupará 334.244 metros cuadrados y que complementará a Área 33, que ocupa 289.495 y que en septiembre agotó su suelo tras la venta, por parte de Xestur, de las dos únicas parcelas que quedaban disponibles.

Los dos políticos mantuvieron ayer un encuentro de trabajo en la ciudad olívica, en el que ya anunciaron la redacción de un convenio entre los dos organismos, que será firmado en las próximas semanas en el municipio trasdezano. De forma paralela, se iniciará el estudio de viabilidad del parque empresarial. La Zona Franca de Vigo, como promotora, será la encargada de redactar los proyectos y también de la realización y financiación de las obras. Los trabajos afectarán al sector SUD 1.1, que permitirán extender el actual suelo industrial desde la N-525 hasta la AP-53. Zona Franca también se encargará de los costes de las conexiones viarias, eléctricas, de saneamiento y de abastecimiento de agua.

David Regades indicó que este proyecto empresarial «es una gran oportunidad para poder invertir en una zona de gran potencial empresarial, como es el área de Silleda, y facilitar suelo a las empresas». Añadió que los parques de Zona franca están, en la práctica, al 100% de ocupación. «Dotar de espacios e instalaciones al tejido empresarial es la mejor forma de general riqueza y facilitar empleo. Con este proyecto es lo que vamos a crear».

Zonas verdes

Por su parte, la regidora trasdezana hizo hincapié en que este suelo empresarial «es un proyecto de oportunidad para el Concello de Silleda y, además, un proyecto seguro porque ya está definido en el Plan de Urbanismo», de modo que la tramitación podrá ser más ágil. Debido a que ya no hay más parcelas disponibles en Área 33, con este nueva iniciativa «garantizamos que las empresas puedan seguir implantándose en Silleda con un modelo moderno y competitivo». Esos casi 334.500 metros cuadrados superan los 317.384 de la cuarta fase de Lalín 2000.

Este parque, al margen de su cercanía a la AP-53 y la N-525, aumentará además el espacio destinado a zonas verdes, ya que aprovechará una superficie de casi 30.000 metros cuadrados en el entorno del río Oisa.