La Xunta costeó los 48.000 euros de los dos ascensores del auditorio de Agolada
REDACCIÓN
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este martes el auditorio municipal Manuel Costa Casares, en Agolada, para comprobar las obras de mejora de accesibilidad en estas instalaciones. El Concello, gracias a una ayuda económica de la Xunta por importe de 48.000 euros, pudo instalar dos elevadores, uno de acceso al escenario y otro para entrar en el propio auditorio.
Estas obras en Agolada se enmarcan en la convocatoria de 2023, y de la que se beneficiaron hasta siete concellos de la provincia, por un importe global de 330.000 euros. El delegado territorial aprovechó esta visita a las instalaciones de Agolada para incidir en el «compromiso de la Xunta con una Galicia más accesible a todas las personas». En 2015 ya hubo que acometer obras en el consistorio, para colocar también un ascensor, y facilitar la accesibilidad a todos los vecinos.
