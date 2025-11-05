Vecinos de Moneixas asisten a musicoterapia

La Diputación de Pontevedra remató ayer en Lalín su programación de cursos de Provincia Activa 2025. La Asociación de Veciños de Moneixas participa en un taller de musicoterapia, con sesiones todos los martes y miércoles hasta el 23 de diciembre en horario de 16:00 a 18:00 horas. Descubre las posibilidades de la música como herramienta de intervención lúdica, educativa y terapéutica.