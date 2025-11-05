Un turismo impacta contra una isleta en O Regueiriño

Un turismo sufrió daños tras impactar, a última hora de la tarde de anteayer, contra el bordillo protector de una de las isletas que rodean la rotonda que conecta las calles Habana y Caracas, entre la Praza de Galicia y los juzgados. Estos incidentes se producen con cierta frecuencia, en muchos casos por despistes de los conductores, aunque también en casos se deben a maniobras a gran velocidad, más comunes durante los fines de semana.