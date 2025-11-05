Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sube el precio de los lechones y de los huevos en la Central

REDACCIÓN

Silleda

La Central Agropecuaria de Silleda celebró ayer las mesas de precios, en las que se constata una subida del precio medio de los lechones, que pasa sube 3 euros tanto en los de procedencia única como de varias. En el de procedencia única, el kilo vale 2,4 euros y la unidad, 48, mientras que en el de varias procedencias el kilo cuesta 2,5 euros y la unidad. 43.

Suben, una semana más, los huevos, en todas sus categorías. La docena de clase XL ganan 0,060 euros y alcanza los 3,83 euros, mientras que los de clase L ganan 0,040 para colocarse en los 3,32 euros. Los huevos de clase M también suben 0,060 euros, y su precio de cotización está en los 3,13 euros, mientras que los S ascienden 0,070 euros y se colocan en los 2,81.

La subida de precios en la gallina de desvieje es muy modesta, de 0,01 céntimos, de modo que la cotización está en la horquilla de 0,42 y 0,50 euros por kilo. No varía el precio de conejo en la lonja Loncun.

