Silleda informa del plazo para el termalismo social del Imserso

El Concello de Silleda recuerda que el programa de Termalismo Social del Imserso acaba de abrir el plazo de reserva de plazas para el año que viene. El programa tendrá lugar entre febrero y diciembre, y la inscripción puede formalizarse en el departamento de Servizos Sociais. La adjudicación de plazas se realizará en base a la puntuación de los expedientes, teniendo en cuenta los balnearios y los turnos que se soliciten.

Los turnos serán de 10 días (9 pernoctas) cada uno, en régimen de pensión completa. Pueden participar pensionistas por jubilación o por incapacidad permanente, así como personas viudas con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos o personas que reciban prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más.