A dos semanas de su apertura, ExpoBus Iberia ya formaliza la reserva de espacio para 67 expositores

El recinto ferial de Silleda acogerá del 20 al 22 de este mes la cuarta edición de la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia 2025. Esta nueva convocatoria está cumpliendo las expectativas de la organización, puesto que a poco más de 15 días para su apertura, ya se han reservado 8.285 metros cuadrados, un 24,8% más que la cifra fina de la anterior convocatoria, con 6.638. Esta superficie reservada corresponde a 67 expositores directos, que a su vez se traducen en un 8% por encima de la anterior edición. Entre estos expositores figura la inmensa mayoría de carroceras nacionales, las principales empresas fabricantes del sector del autobús y el autocar a escala internacional y numerosas compañías vinculadas a la industria auxiliar.

Es muy probable que estas cifras aumenten en las próximas jornadas, dado que se están cerrando algunas participaciones y continúan las gestiones comerciales por parte del equipo de la Feira Internacional de Galicia Abanca.

Con estos números, además, ExpoBus Iberia 2025 se afianza como la segunda mayor feria del sector a nivel nacional, contando además con el respaldo de empresas y profesionales. Prueba de esto son los acuerdos que se suscribieron en esta feria tanto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Buses (Ascabus) como con las tres principales asociaciones empresariales del transporte en autobús de España: la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), la Asociación de Empresas de Autocares (Direbús) y la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra).

En la anterior edición, celebrada en 2023, ExpoBus Iberia rebasó los 2.000 visitantes. Estará abierta el 20 y 21 de 10.00 a 19.00 horas, y el 22, de 10.00 a 16.00.