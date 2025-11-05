Piden elementos reductores de velocidad en vías provinciales en Vilar do Río y Gresande
El Concello trasladará las demandas vecinales al organismo titular de estas dos carreteras
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín trasladará a la Diputación provincial demandas de vecinos de Vilar do Río (Bendoiro) y de Gresande relativos a la colocación de elementos reductores de velocidad en sendas carreteras del organismo pontevedrés.
Estas solicitudes fueron recogidas en una junta de gobierno local del pasado mes y la primera parte de un grupo de residentes en Vilar do Río que piden estos reductores de velocidad en la EP-6005 al paso por el mencionado lugar de la parroquia de Bendoiro. La de Gresande fue registrada por la pedánea en nombre de la parroquia y propone la colocación de dos de estos mecanismos en la EP-6001; uno en el punto kilométrico 6,600 y otro a la altura del 6,650.
