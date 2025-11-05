Organizan un curso para ganaderos de bovino

La Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) celebrará un curso formativo para personal que trabaje con ganado bovino. Será entre los días 17 y 20 de este mes, de 9.30 a 14.30 horas, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. El seminario forma parte del plan formativo de la Consellería de Medio Rural.