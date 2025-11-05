Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organizan un curso para ganaderos de bovino

La Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) celebrará un curso formativo para personal que trabaje con ganado bovino. Será entre los días 17 y 20 de este mes, de 9.30 a 14.30 horas, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. El seminario forma parte del plan formativo de la Consellería de Medio Rural.

