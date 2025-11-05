Muere una octogenaria de Silleda tras empotrar su coche en el acceso a la iglesia de Negreiros

Una silledense de 83 años de edad falleció en la tarde de este miércoles después de salirse de la vía el vehículo que conducía en Negreiros.

El suceso tuvo lugar poco después de las 18.30 horas y, por causas que se desconocen, el Seat Córdoba en el que viajaba la octogenaria (y única ocupante) se empotró en la escalinata de acceso al templo parroquial.