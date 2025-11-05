Muere a los 92 años la cocinera de Lalín Carmen Granja Barreira
Regentó con su esposo durante décadas el bar Manolo de Donramiro
La conocida cocinera lalinense Carmen Granja Barreira ha fallecido a los 92 años de edad. Durante décadas estuvo al frente de los fogones del bar Manolo de Donramiro, una de las clásicas casas de comidas del municipio, que frecuentaban muchos vecinos sobre todo los fines de semana.
Entre los comensales habituales estaba el pintor Laxeiro, que aprovechaba sus visitas al municipio para disfrutar de las viandas que preparaba Carmen. Este local era punto de encuentro de los jugadores del CD Lalín después de cada jornada de entrenamiento o partido.
Casada con Manuel Faílde, ya fallecido, tenía seis hijos: Mari Luz, Merchi, Susa, Juan, Mili y Nena. Sus restos mortales se velan en el tanatorio O Deza, de donde parten mañana jueves a las 17.00 horas hasta la capilla del cementerio nuevo de Lalín para la celebración del funeral previo a la incineración.
