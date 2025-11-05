Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montillón recibe dos mil euros de subvención

La Diputación de Pontevedra, a través de su programa +Novaqua 2025, acaba de concederle una subvención de 2.172 euros a la comunidad de aguas de Montillón de Arriba, en A Estrada. Con esta suma, se espera que se mejore la regularización de las traídas vecinales.

