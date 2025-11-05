Festa do Outono en Couso este sábado 8

A Xesteira de Couso organiza este sábado 8 su Festa do Outono. Las actividades comenzarán a las 15.30 horas con la salida en busca de cogomelos. A las 17.00 horas, habrá una charla, identificación y exposición de ejemplares. A las 18.30 horas habráteatro, y dos horas después, Cantos de Taberna. Por último, a las 21.30 horas, será el turno de la Ruada de Outono.